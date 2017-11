Lutte contre la pêche illicite : l’OSIRIS de retour de sa deuxième mission régionale

Cet événement a été initié à l’occasion de son retour d’une mission de coopération régionale de 19 jours dans les zones économiques exclusives (ZEE) des Comores, de Madagascar, des TAAF, des Seychelles et de la Tanzanie.

Au cours de cette mission plusieurs infractions majeures ont été relevées et deux navires ont été déroutés par l’équipe d’inspection régionale composée de cinq inspecteurs, deux seychellois, un comorien, deux français dont un du parc naturel marin des Glorieuses.

Cette mission s’effectue dans le cadre du plan régional de surveillance des pêches (PRSP) de la commission de l’Océan indien (COI) qui a pour objectif majeur de lutter contre la pêche INN (illégale, non déclarée et non règlementée) dans la région sud-ouest océan Indien. En complément de la mise à disposition du navire Osiris, la France, via le parc naturel marin des Glorieuses, a apporté une contribution financière directe à cette mission régionale polyvalente, qui a aussi porté sur la préservation des écosystèmes.

L’OSIRIS est un ancien navire de pêche de pavillon seychellois, arraisonnée par la Direction régionale des affaires maritimes pour pêche illégale en 2003. Sa mise en œuvre opérationnelle est le fruit d’un partenariat public-privé et d’un co-financement original. En effet, propriété des affaires maritimes, il est armé par le groupement d’intérêt économique « protection Légine ressources halieutiques » (GIE-PLRH) composé des principaux armements pêchant la Légine australe.

Les TAAF qui sont le premier contributeur en assurent l’ingénierie financière.

A noter que la mission principale du patrouilleur OSIRIS est de patrouiller dans les eaux des iles australes des TAAF.