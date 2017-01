Partenariat TAAF-IPEV-Marine Nationale pour le nouvel Astrolabe

Ce nouvel Astrolabe, propriété de l’administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), remplacera dès la saison prochaine le navire actuel opéré par P&O France.

Ce partenariat entre les TAAF, l’Institut polaire français Paul Emile Victor (IPEV) et La Marine Nationale permettra d’assurer pendant l’été austral la mission logistique et scientifique antarctique au profit des TAAF et de l’IPEV, et pendant l’hiver les missions de souveraineté et d’action de l’Etat en mer (AEM) assurées par le passé par le patrouilleur austral « L’Albatros ».

Ce partenariat original est un exemple inédit de synergie des moyens nautiques qui permettra d’assurer simultanément le lien antarctique de la France et la lutte contre les activités illégales en mer australe.

Ce « navire polaire à capacité glace » de 72 mètres de long peut embarquer environ cinquante passagers et plusieurs centaines de tonnes de vivres et de matériel et effectuera chaque année, de novembre à mars, 4 à 5 rotations sur une distance de 2700 km entre l’Australie et la base Dumont d’Urville. Il est doté d’une coque brise-glace afin de pouvoir évoluer jusqu’en Antarctique à travers le « pack », c’est-à-dire la banquise ou des plaques de glace dérivantes.