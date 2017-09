Partenariat entre les TAAF et les FAZSOI

Un nouveau protocole a été conclu entre les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et les Forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) ayant pour objet leur collaboration dans les îles du canal du Mozambique. Ces dernières sont constituées de l’archipel des Glorieuses, de l’île de Juan de Nova, de l’atoll de Bassas da India ainsi que de l’île d’Europa et font parties intégrante du 5ème district des TAAF.

Madame Cécile Pozzo di Borgo, préfet, administrateur supérieur des TAAF, et le général Reignier, commandant supérieur des FAZSOI ont pu apposer conjointement leurs signatures ce mardi 12 septembre.

Le précédent protocole était entré en vigueur en 2006, alors que l’administrateur supérieur des TAAF était chargé de l’administration des îles Éparses mais précédant l’intégration de ces îles en tant que 5ème district dans la collectivité des TAAF en 2007.

En dix ans, le partenariat liant les TAAF et les FAZSOI sur les îles du canal du Mozambique a pris de d’ampleur. Il couvre maintenant de nombreux sujets depuis l’exercice de la souveraineté française à la gestion d’un patrimoine naturel exceptionnel en passant par les liaisons logistiques. Ces dernières sont en effet majoritairement réalisées par les FAZSOI via des moyens aériens et maritimes et l’accès à ces moyens permet aux TAAF d’assurer une partie des missions qui lui sont confiées.

Parmi les dernières actions menées dans le cadre de ce partenariat fructueux, il peut être fait mention de la cession par les TAAF aux FAZSOI, via un mécénat monégasque, de moyens nautiques permettant l’accès à l’îlot du Lys dans l’archipel des Glorieuses. Il peut également être fait mention d’une tournée du Marion Dufresne, navire ravitailleur des TAAF, dans les îles Éparses en mai 2016 au profit des FAZSOI.