Participation des TAAF à la 3ème édition du rallye citoyen

Le jeudi 29 mars 2018, la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) a contribué à l’animation de la troisième édition du rallye citoyen organisé par le Trio académique.

Cette organisation regroupe l’Académie de La Réunion, le 2e régiment de parachutistes d’Infanterie de Marine (2e RPIMa) et l’association régionale 27, antenne de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). Le Trio académique a vocation à développer chez les jeunes réunionnais l’esprit de défense et de citoyenneté.

Le colonel Murat, chef de corps du 2e RPIMa, a placé la journée sous le signe de l’engagement citoyen en rendant hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, décédé après s’être volontairement substitué à une otage au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018.

Onze équipes, chacune composée de dix lycéens, ont travaillé sur onze épreuves présentant des opportunités d’engagement citoyen : premiers secours, lutte contre l’incendie, parcours du combattant ou encore préservation de l’environnement.

Les TAAF ont accueilli les équipes pour une épreuve présentant la Réserve naturelle des Terres australes françaises. Chaque équipe a dû récolter sur les 15 panneaux de l’exposition les informations lui permettant de répondre à vingt questions portant sur la faune et la flore de la réserve, mais également sa gouvernance et les moyens engagées par les TAAF pour étudier et préserver l’environnement.

Cet exercice a en outre mobilisé chez les lycéens une capacité à s’organiser, à prélever, dans un temps limité, les informations nécessaires sur les nombreux panneaux et à répartir de manière efficace le travail, pour faire la différence avec la performance des autres équipes. Les groupes ont toutefois tous été capables de répondre correctement à au moins un tiers des questions.

Les élèves ont souvent fait preuve d’une curiosité marquée à l’égard de la collectivité et n’ont pas hésité à échanger avec les personnels des TAAF présents. Chaque équipe était par ailleurs encadrée par un militaire de réserve de la 2e compagnie du 2e RPIMa. Ces encadrants avaient pour la plupart effectué au moins une mission sur les Îles Éparses et ont donc partagé avec enthousiasme leurs souvenirs avec les élèves et les personnels des TAAF.

À la fin de la journée, les TAAF ont remis un ensemble de cadeaux à chaque membre de l’équipe ayant remporté la 4e place sur l’ensemble des épreuves.

Pendant la cérémonie de clôture, le secrétaire général de l’Académie de La Réunion a annoncé qu’une quatrième édition du Rallye citoyen, rassemblant au moins autant de lycéens, serait organisée en 2019.