Participation des TAAF à la 4e édition du rallye citoyen

Les TAAF ont animé un atelier dans le cadre du 4e rallye citoyen organisé le 26 mars 2019 par le Trinôme académique — Rectorat, forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), antenne régionale de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN AR27) — qui a fait se rencontrer 120 lycéens, issus de 12 établissements de toute l’île, autour des thèmes de la citoyenneté, la connaissance des armées et la Défense.

Douze équipes, chacune composée de dix lycéens d’un établissement de l’île, se sont confrontées aux 13 épreuves de ce rallye citoyen ayant vocation à développer l’esprit de défense et de citoyenneté : premiers secours, lutte contre l’incendie, sécurité routière, parcours du combattant ou encore préservation de l’environnement.

Les TAAF ont accueilli les équipes pour une épreuve sur les îles Éparses. En s’appuyant sur les panneaux d’exposition installés pour l’occasion mais aussi sur leur culture générale, les jeunes devaient répondre, en temps limité et en équipe, à 20 questions portant principalement sur la biodiversité de ses îles et sur les moyens engagés pour l’étudier et la protéger.

Les élèves ont souvent fait preuve d’une curiosité marquée à l’égard de la collectivité et n’ont pas hésité à échanger avec les personnels des TAAF présents. Chaque équipe était par ailleurs encadrée par un militaire de la réserve du 2e RPIMa. Ces encadrants avaient pour la plupart eu l’opportunité d’effectuer une mission dans les Îles Éparses et ont donc partagé avec enthousiasme leurs souvenirs avec les élèves.

À la fin de la journée, la Secrétaire générale des TAAF a remis un prix à chaque membre de l’équipe ayant terminé en 4e place sur l’ensemble des épreuves.