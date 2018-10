Participation du public sur le second plan de gestion de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises (2018-2027)

La collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) met ce jour en consultation publique, et ce jusqu’au 14 novembre prochain, le second plan de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises.

En application du Code de l’environnement, la collectivité des TAAF, en sa qualité de gestionnaire de la réserve naturelle nationale des Terres australes Françaises, est tenue d’élaborer un plan de gestion et de procéder régulièrement à son évaluation.

Validé fin 2010, le premier plan de gestion de la Réserve naturelle a constitué le document-cadre pour la gestion du site sur la période 2011-2015. Sur la base de l’évaluation de ce premier plan de gestion et suite à l’extension de la Réserve naturelle en 2016, qui nécessitait la prise en compte de nouveaux enjeux de conservation des milieux marins, la collectivité des TAAF, en collaboration avec la communauté scientifique, a élaboré un second plan de gestion visant à définir la stratégie de préservation environnementale des Terres australes françaises pour les dix prochaines années (2018-2027).

Ce plan de gestion s’articule autour de 3 documents :

Un diagnostic (volet A), qui dresse l’état des lieux de la connaissance de la Réserve naturelle, de son patrimoine naturel, des activités anthropiques qui y ont cours et des pressions qui y sont exercées ;

Un plan opérationnel (volet B), qui organise et hiérarchise les actions à mener par le gestionnaire et ses collaborateurs ;

Un recueil d’indicateurs de gestion et un tableau de bord (volet C), qui permettent au gestionnaire de piloter et mesurer l’efficacité des actions menées.

Le présent plan de gestion s’articule autour de 7 enjeux de conservation et 2 facteurs clés de réussite. Il identifie 95 actions qui s’inscrivent en grande partie dans la continuité du premier plan de gestion (études et suivis long terme sur les oiseaux, pinnipèdes et communautés végétales ; réduction de l’empreinte écologique des bases permanentes ; renforcement des mesures de biosécurité, notamment sur l’ensemble du fret et ce afin de limiter les risques d’introduction et de dispersion d’espèces exotiques ; gestion des mammifères introduits, etc.). Ce nouveau plan de gestion devrait également permettre d’améliorer les connaissances sur les espèces, milieux et fonctionnement des écosystèmes marins, ainsi qu’assurer le maintien des ressources halieutiques sur le long terme, en limitant les impacts des pêcheries australes qui sont désormais incluses dans le périmètre de la Réserve.

Le plan de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises a été validé fin 2017 par les deux instances de gouvernance de la Réserve naturelle (Comité de l’environnement polaire, qui fait office de conseil scientifique de la Réserve, et Conseil consultatif des TAAF, qui fait office de comité consultatif de la Réserve). Il a par ailleurs été présenté à la Commission Espaces Naturels du Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) le 19 juin 2018 : cette étape cruciale dans le processus de validation du document a recueilli un avis favorable à l’unanimité.

Comment participer ?

Le volet opérationnel du plan de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises soumis à consultation est téléchargeable ci-après, ainsi que le projet d’arrêté portant approbation de ce plan de gestion :

Volet opérationnel du plan de gestion 2018-2027 de la Réserve naturelle

Projet d’arrêté portant approbation du plan de gestion

Pour en faciliter la lecture, il est accompagné d’un tableau synthétique des actions, ainsi que d’une note de synthèse. Ces documents sont téléchargeables ci-dessous :

Tableau de synthèse du volet opérationnel du plan de gestion

Note de synthèse du plan de gestion de la Réserve naturelle

Ces documents sont mis à disposition du public en ligne jusqu’au 14 novembre 2018 inclus.

Vous pouvez exprimer votre avis en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : consultationpublique@taaf.re en précisant l’objet « Plan de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises ».

La collectivité des TAAF vous remercie d’avance de votre participation.