Parution de la Lettre des TAAF – Terres Extrêmes n°14

Les Terres australes françaises – archipel Crozet, îles Kerguelen, et îles Saint-Paul et Amsterdam –, hébergent une diversité de populations d’espèces sans commune mesure, parmi lesquels l’une des plus fortes concentrations d’oiseaux et de mammifères marins au monde. Iles volcaniques aux paysages grandioses, ces terres sont reconnues comme les derniers témoins d’une nature originelle, sauvage et généreuse.

En outre, le classement des Terres australes françaises en réserve naturelle nationale depuis 2006 – le plus haut niveau de protection du patrimoine naturel en France – garantit la préservation sur le long terme de cette nature à la valeur universelle exceptionnelle.

Fortes de ces richesses, la collectivité des TAAF a ainsi engagé une candidature pour leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette démarche, qui avait reçu le soutien de la Ministre en charge de l’Ecologie en 2015, Mme Ségolène Royal, s’est concrétisée en juin 2017 avec la désignation des « Terres et mers australes françaises » comme candidature française 2019 pour le patrimoine mondial par le Comité National des Biens Français du Patrimoine Mondial. La candidature, déposée par la France auprès de l’UNESCO le 1er février dernier, sera évaluée lors de la session du Comité du patrimoine mondial de juillet 2019.

