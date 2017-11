PhilaTAAF : sortie du carnet de voyage "A la découverte de la réserve naturelle des Terres australes françaises"

Ce carnet philatélique est dédié à la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, la plus vaste de France. Il contient 16 timbres à validité permanente ainsi que 16 grandes cartes postales détachables. Le carnet sera en vente au siège des TAAF, sur le Marion Dufresne et dans les districts au courant du mois de novembre.

"En images et quelques mots, ces timbres et cartes postales ont beaucoup à enseigner. Porteurs de messages, ils aiguisent la curiosité et sont une véritable invitation au voyage austral." Extrait de la préface de Cécile Pozzo di Borgo, préfet administrateur supérieur des TAAF.

Découvrez ci-dessous la postface et quelques extraits du carnet :

Qui n’a pas rêvé un jour de s’extasier sur la beauté des paysages des Terres australes françaises, de découvrir leur richesse biologique, et de mieux connaître les actions qui sont menées pour leur protection ? Les images de ce carnet de voyage vous emmènent sur ces îles d’exception et lèvent le voile sur le travail conduit dans la plus grande, mais aussi la plus isolée, réserve naturelle de France.

L’extension de son périmètre en décembre 2016 souligne la volonté nationale de préserver, sur le long terme, ces territoires quasi intacts, que ce soit à terre ou en mer. Avec une superficie de plus de 670 000 km2, dépassant ainsi la taille de la France hexagonale, elle constitue à présent une des plus grandes aires marines protégées de la planète. Conscient de l’enjeu que représentent ces îles pour la sauvegarde de la biodiversité à l’échelle internationale, l’État français aspire également à faire inscrire la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les actions et grands projets de la Réserve découlent du concours précieux du préfet, administrateur supérieur, et de l’ensemble du personnel de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), organisme gestionnaire depuis sa création en 2006. La collaboration avec la communauté scientifique, principalement soutenue par l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV), constitue aussi une composante essentielle de la réserve naturelle, en particulier pour améliorer la connaissance en son sein et définir des mesures de gestion adaptées aux enjeux de conservation. Plus largement, la contribution d’un important réseau de partenaires – scientifiques, militaires, organisations internationales, associations, etc. – permet à la Réserve de susciter l’adhésion et favorise le succès de ses actions.

De la même manière, ce carnet philatélique témoigne de la diversité des personnes qui y ont contribué. Je tiens tout particulièrement à les remercier, et notamment l’ensemble des hivernants qui se succèdent pour mener à bien les travaux de gestion sur ces îles, les permanents des TAAF et de l’IPEV, les observateur de pêche, et tous les personnes qui oeuvrent à la préservation de ce patrimoine unique.

Cédric Marteau

Directeur de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises