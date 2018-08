Première mission dans les îles australes pour le patrouilleur polaire « L’Astrolabe »

Parti du Port-des-Galets de La Réunion le 11 juin 2018 et mené par l’équipage B, le patrouilleur polaire L’Astrolabe a accosté au port-base le 20 juillet dernier après avoir effectué sa première mission de surveillance dans les îles australes du sud de l’océan Indien.

Après être passé par Capetown en Afrique du Sud, cette mission a conduit le navire dans les zones économiques exclusives (ZEE) des îles australes des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) : Crozet, Kerguelen et Amsterdam.

Pendant sa patrouille de surveillance des pêches dans les quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants, le renfort d’un prévisionniste a été précieux afin de saisir les courtes fenêtres météo favorables permettant de passer à proximité de chacune des bases. Quelques sacs de courrier ont ainsi été livrés par embarcation aux hivernants, sevrés de visites depuis le dernier passage du Marion Dufresne au mois d’avril. Les scientifiques, militaires et techniciens des bases ont pu, pour la première fois dans l’histoire des terres australes, apercevoir la silhouette rouge caractéristique de L’Astrolabe. Cette dernière aura d’ailleurs largement inspiré le peintre Philippe Gloaguen, embarqué pendant la mission, et un livre est en préparation.

20180630 L Astrolabe Crozet

Admis récemment au service actif, L’Astrolabe renforce désormais les frégates de surveillance Floréal et Nivôse dans leur mission de patrouille en zone TAAF. Habitué aux conditions météorologiques difficiles lors des missions de soutien logistique en Antarctique en été, L’Astrolabe est maintenant dédié aux patrouilles dans les subantarctiques en hiver austral en remplacement de L’Albatros, désarmé en 2015.