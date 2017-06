Projet Zôon : arts plastiques et sciences de la vie et de la Terre

Zôon : un projet exploitable en arts plastiques, en SVT et dans le cadre d’un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI).

Suite à leur venue à l’île de La Réunion, les TAAF ont accueilli les zèbres, ambassadeurs du projet Zôon, à parcourir la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises (îles Kerguelen, Crozet et Saint-Paul et Amsterdam).

Leur voyage s’est déroulé en décembre 2016, à bord du navire Marion Dufresne II. Au cours du voyage, un décret annonçant l’extension de la Réservenaturelle dans ses zones économiques exclusives (ZEE) a été ratifié , venant créer une des plus grandes aires marines protégées du monde.

Au cours de cette mission, les zèbres Sirius, Bételgeuse, Régulus, Naos, Alpha, et le petit Aldebaran ont pu rencontrer les manchots royaux, les éléphants de mer, les philicas, les albatros… mais aussi les scientifiques. Ils sont allés à leur rencontre, se sont confrontés à la particularité de chacun et ont découvert leurs interactions.

Découvrant cette biodiversité et ces paysages si particuliers, ils ont ressenti aussi la fragilité de cet équilibre … alors ils ont pris conscience des efforts entrepris et des résultats obtenus pour sa préservation.

Les zèbres partagent, via les photographies de Tectec, leur expérience, leur voyage, ceux qu’ils y ont rencontré, ce qu’ils y ont trouvé.

Le projet Zôon est un projet artistique dont l’étude peut s’inscrire dans les programmes d’arts plastiques au collège. Mais il permet aussi d’initier la découverte des TAAF, de ses milieux, de sa biodiversité, des activités de recherche qui s’y pratiquent, des actions de la réserve naturelle et donc de travailler dans le cadre des programmes de sciences de la vie et de la Terre.

Ceci en fait une ressource exploitable dans le cadre d’un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) Arts plastiques-SVT.

Les dossiers en lien ci-dessous présentent le projet et donnent des pistes d’exploitation.

Télécharger le dossier pédagogique arts plastiques

Télécharger le dossier pédagogique SVT