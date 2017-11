Promotion 2017-2018 des agents de terrain de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises

La prochaine campagne d’été de la Réserve naturelle débutera le mois prochain. Dix agents naturalistes embarqueront sur le Marion Dufresne II le 7 novembre pour se rendre dans les 3 districts austraux, de quelques mois pour les campagnards d’été, à plus d’un an pour les hivernants.

Les nouveaux agents de terrain de la Réserve naturelle De gauche à droite : Lorien BOUJOT (AMS), Gabriel GONIN (AMS), Roald HARIVEL (CRO), Raphaële HEMERYCK (KER), Cassandra DELAMARRE (CRO), Gilles MARTY (KER), Antoine BROSSE (KER), Jean-Charles DELATTRE (KER), Isabelle MULLER (KER), Julien DUROUSSY (KER)

Les missions qui attendent les agents naturalistes de la Réserve pour cette campagne d’été 2017-2018 s’inscrivent dans la continuité des actions menées chaque année : suivis de la flore et des habitats, des oiseaux, des espèces animales introduites et des milieux marins côtiers. Compte-tenu des enjeux importants que représente la gestion des mammifères introduits sur les îles, l’équipe technique de la réserve a été renforcée cette année avec l’installation d’un agent dédié à cette thématique sur les districts de Crozet et Amsterdam. Leur présence permettra la mise en œuvre de protocoles visant à affiner les connaissances sur ces espèces (inventaires, densité, distribution, impacts sur les milieux et les espèces indigènes, etc.) nécessaires pour définir des mesures de gestion pertinentes sur le territoire.

Afin de leur apporter les connaissances relatives aux spécificités du territoire, les sensibiliser au rôle de la Réserve naturelle, et les former aux différents protocoles qu’ils devront mettre en œuvre au cours de leur mission sur le terrain, ces nouveaux agents ont été accueillis au siège des TAAF par Mme le préfet, administrateur supérieur, et l’équipe de la Réserve le 24 octobre dernier pour deux semaines de formation. En parallèle aux enseignements techniques apportés par les agents de la Réserve, cette formation est aussi rythmée par des présentations conduites par les autres services de la collectivité : présentations des TAAF, du service technique, du service médical, etc.

Présentation des TAAF par Mme Cécile Pozzo di Borgo, préfet, administrateur supérieur des TAAF

Deux journées de cohésion ont également été organisées le premier weekend de leur arrivée à La Réunion pour rapprocher les équipes et partager un moment de détente et de convivialité avant leur départ vers les îles australes.

Chantier nature en faveur du gecko vert de Manapany avec l’association Nature Océan Indien (NOI)

La formation se poursuit jusqu’au départ du Marion Dufresne II, qui appareillera le 7 novembre et acheminera les agents de terrain jusqu’à Crozet, Kerguelen ou Amsterdam, en fonction de leur district d’affectation. Au cours de ce voyage, ils seront accompagnés par les agents du siège travaillant sur les thématiques terrestres de la réserve, et bénéficieront ainsi de moments d’échange privilégiés et de leur expérience du terrain pour parfaire leur formation.

Les nouveaux agents de terrain seront accueillis sur les îles par les hivernants de la Réserve déjà en place depuis un an. Ils travailleront ensemble pendant un mois (jusqu’à la prochaine rotation du Marion Dufresne II en décembre) pour garantir une passation de consignes de qualité.