Publication du livre « Cap au Sud. Voyage en Terres australes françaises », d’Alexandrine Civard-Racinais et Thierry Racinais, journaliste et photographe embarqués sur le Marion Dufresne (OP1-2016)

Écrit par Alexandrine Civard-Racinais , mis en images par Thierry Racinais et préfacé par François Garde, Cap au Sud. Voyage en Terres australes françaises est désormais disponible en librairies et sur le site de Riveneuve Editions . À leurs côtés, embarquez à bord du Marion Dufresne II et partez à la découverte de « la Réserve du bout du monde ».

« Crozet, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam… Peu de noms possèdent un tel pouvoir évocateur… Et peu de lieux sur la planète demeurent aussi isolés.

Quatre fois par an, le Marion Dufresne appareille depuis La Réunion et met le cap au Sud. Taillé pour affronter les quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants, l’emblématique navire ravitailleur des Terres australes françaises est le seul à desservir ces îles subantarctiques, vouées à la recherche scientifique et à la conservation d’espèces menacées.

Par une belle journée d’avril, nous sommes montés à son bord. Un voyage au long cours nous attendait, rythmé par trois escales et ponctué de rencontres animales inédites. C’est ce périple marin, à la découverte de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, que nous vous proposons de partager.

Un boat trip naturaliste et le portrait sensible de l’un des derniers sanctuaires de vie sauvage de la planète. »

Alexandrine Civard-Racinais & Thierry Racinais.

Avec en prime, les éclairages scientifiques de Cédric Marteau, directeur de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises ; Charles-André Bost, Christophe Guinet et Henri Weimerskirch, directeurs de recherche au Centre d’études biologiques de Chizé (UMR 7372-CNRS & Université de La Rochelle) pour en savoir plus sur la vie secrète des manchots royaux des éléphants de mer et la situation des albatros d’Amsterdam.

