Le rapport annuel d’activités de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises, vient clore l’exercice 2017. Riche en rebondissements et en résultats, ce rapport a été conçu et élaboré avec les différents services de l’administration et des districts. Il sera présenté au prochain conseil consultatif qui se tiendra le 18 avril 2018 à Paris.

Consulter le rapport d’activités 2017.