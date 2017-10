Retour de la campagne d’évaluation des ressources halieutiques du plateau de Kerguelen POKER IV

Le navire L’AUSTRAL a terminé les stations POKER 4 le samedi 30 septembre 2017 après un mois de campagne sur zone. La coopération des palangriers a permis à l’AUSTRAL de travailler sereinement sur zone et d’effectuer 219 stations tout autour de Kerguelen.

Carte des stations POKER 4 réalisées au 25/09/2017 (© C. Chazeau, POKER 4)

Le bilan, en termes de captures, représente pas moins de 195 000 spécimens de poissons (46 tonnes au total) de 60 espèces différentes avec une majorité de poisson des glaces (144 000 spécimens) mais c’est le colin de Kerguelen qui représente le poids le plus conséquent (26 tonnes).

Des programmes innovants ont été mis en place avec 75 légines australes doublement marquées (marques spaghetti et marquage vital)i et relâchées afin de permettre des vérifications de croissance naturelle.

20 175 poissons, calmars/poulpes et macrocrustacés sont passés au scanner de l’équipe et 725 échantillons (otolithes de légine australe, benthos, calmars…) ont été récoltés.

L’observation des interactions sur les mammifères marins et oiseaux effectuée par l’agent de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises embarqué à bord, a été réalisée sur environ 130 stations. Comme pour les campagnes précédentes, aucune mortalité aviaire et aucun impact sur les mammifères marins n’ont été relevés.

L’accostage de l’AUSTRAL ne correspond pas à la fin de la campagne POKER IV : il appartient désormais aux équipes du MNH de dépouiller toutes les données récoltées et d’établir un rapport complet, outil indispensable pour une gestion durable et raisonnée de la ressource halieutique dans les eaux de Kerguelen.

Un grand merci au capitaine et son équipage, à l’équipe scientifique et à la SAPMER pour cet accomplissement de POKER 4.

i Les marques spaghettis sont des marques manuelles numérotées fichées de part et d’autre de la nageoire dorsale ; Le marquage vital consiste en une injection de produit marquant pour colorer tout élément osseux et les otolithes du poisson et repérer ainsi sa croissance lors d’une recapture éventuelle par un palangrier.