Retour sur la Fête de la Nature 2018 la plus australe de France

Organisée sous l’égide de la Réserve naturelle, avec l’aide des chefs de district et de volontaires, cette manifestation est l’occasion de rassembler les « hivernants » autour d’activités nature dans un cadre convivial. Le thème national de l’événement, « Voir l’invisible », a largement inspiré les animations proposées : étudier les petites bêtes, scruter le ciel profond, analyser les phénomènes géologiques, écouter les chants des oiseaux subantarctiques, … les organisateurs ont fait preuve de créativité !

A Crozet, la diffusion de documentaires et un concours sous forme de quizz sur l’environnement de l’archipel ont marqué le début de l’événement. Ont suivi des animations portées par différents volontaires qui ont partagé leur travail et leur passion avec les hivernants : bioacoustique chez le manchot royal, enregistrements sismiques de Crozet, géologie de l’île de la Possession, pose et lecture de bagues (cartes de visites des oiseaux), identification des invertébrés, distinction entre espèces indigènes et introduites. Les hivernants ont aussi pu participer à un concours photos pour lequel 2 catégories étaient ouvertes : « Voir l’invisible » et thème libre.

A Kerguelen, l’observation du ciel austral pour inaugurer la Fête de la Nature n’a pas pu se faire en raison des mauvaises conditions météorologiques mais les hivernants ont profité des activités les jours suivants. Observations à la loupe binoculaire de la flore et de la faune de Kerguelen (botanique, entomologie, plumes d’oiseaux, etc.), écoutes de chants d’oiseaux, présentation de phénomène géophysiques (magnétisme, formation des aurores australes, …), projection d’un documentaire, quiz nature et repas nature.

A Amsterdam, la météo plus clémente a permis de prévoir différentes activités extérieures. Les agents de la Réserve naturelle ont invité les hivernants à une balade de découverte des plantes comestibles (introduites) et à une séance de documentaire. Un concours multi-activités a également été proposé : défi photo (prendre en photo un rongeur), jeu de piste et quizz photo (à quel(le) plante ou animal appartient ce détail ?).