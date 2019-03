Retour sur la Journée mondiale des zones humides dans les TAAF

Cette année en février, la Journée mondiale des zones humides a été célébrée dans les Terres australes françaises (site Ramsar depuis 2008) et à Europa (site Ramsar depuis 2011). Le thème de cette édition 2019, « Les zones humides et le changement climatique », a pris tout sons sens dans ces îles extrêmement préservées et sensibles.

Chaque année, le 2 février, la Journée mondiale des zones humides (JMZH) commémore la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar. C’est l’occasion pour tous les acteurs de la société de lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, et de la Convention de Ramsar en particulier.

Dans les TAAF, deux sites sont classés Ramsar : l’île Europa (une des cinq îles constituant le district des îles Eparses) et les Terres australes françaises (formées des districts de Crozet, Kerguelen et Saint-Paul et Amsterdam). Au mois de février, les agents de l’environnement à Europa et les agents de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises ont mis sur pied des animations à destination des personnels détachés dans ces districts pour les informer de ce classement, leur faire découvrir les types de zones humides au sein desquelles ils évoluent et les sensibiliser aux enjeux de conservation de ces zones.

A Europa, plusieurs volontaires du détachement militaire ont profité d’une sortie nature organisée à cette occasion pour visiter différents bras de la mangrove de l’île dont l’état de conservation est exceptionnel à l’échelle planétaire. Différentes espèces qui vivent dans ou aux abords de la mangrove, tels que tortues, requins et raies, ont été observées.

A Kerguelen, une sortie nature a été proposée près de la base, le long d’un lac entouré de zones marécageuses. Les agents de la Réserve naturelle ont présenté aux participants les espèces typiques de ces milieux comme le canard d’Eaton (endémique de l’archipel) et les ont sensibilisés aux menaces qui pèsent sur ces milieux : le changement climatique qui se caractérise par exemple par la baisse de la pluviométrie, le piétinement ou les espèces introduites.

A Amsterdam, en pleine canicule et restriction d’eau, la journée mondiale des zones humides a été célébrée le 19 février. Pour l’occasion, les agents de la Réserve naturelle ont conçu et présenté des affiches de sensibilisation sur les zones humides de l’île et diffusé un documentaire sur les tourbières qui ont intéressé les hivernants.

Ces journées de sensibilisation constituent des moments riches d’échanges et de découvertes dans le quotidien des personnels des bases. Un rendez-vous qui sera renouvelé l’an prochain.