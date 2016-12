Retour sur la participation des TAAF à la 25ème édition de la Fête de la Science

Ce grand village de la Science sous la bannière du Salon Régional de la Jeunesse s’est déroulé aux côtés du Salon de l’Education, du Salon de l’Apprentissage et de la Mobilité.

Pendant 3 jours, les TAAF et leurs partenaires ont partagé avec petits et grands leurs passions pour les sciences et l’environnement à travers des expositions, des animations, des projections et des conférences.

Plus de 350 personnes sont venues sur le stand de la collectivité pour découvrir ses territoires méconnus et ses activités.

Les journées de jeudi et vendredi ont été consacré à des présentations auprès du public scolaire (groupe d’élèves du 1er et 2nd degrés) tandis que la journée de samedi a permis des échanges plus individuels avec un public familial.

Le Président de Sciences Réunion, Gilbert HOARAU et la marraine de la manifestation, Marie-Paule GONTHIER, professeur des universités en biochimie et nutrition à La Réunion, ont célébré le 25ème anniversaire de la Fête de la Science en remettant à chacun des exposants un trophée de participation lors de la clôture de l’événement.