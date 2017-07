Réunion du Conseil scientifique de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises sur l’avancement de l’élaboration du second plan de gestion 2018-2027

Suite au Conseil scientifique des 15 et 16 février 2017 , qui avait pour objectif de définir l’ossature du second plan de de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, un second Conseil scientifique s’est tenu sur ce même sujet les 14 et 15 juin 2017 au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN).

Le second plan de gestion de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, qui constitue le document-cadre pour la gestion du site pour la période 2018-2027, poursuit un double objectif : inscrire l’action de la Réserve dans la continuité de l’exercice précédent, en s’appuyant sur l’ancien plan de gestion et son évaluation, et définir les objectifs de gestion à moyen et long termes, notamment suite à l’extension de la Réserve en mer depuis décembre 2016 .

Suite au Conseil scientifique des 15 et 16 février 2017, qui avait permis de définir l’architecture du futur plan opérationnel et de stabiliser les enjeux de conservation de la Réserve pour la décennie à venir, l’équipe de la Réserve naturelle, avec l’appui de nombreux experts et des autres services de la collectivité des TAAF, s’est engagée dans la rédaction de 98 fiches action qui constitueront le tome 2 du plan de gestion (étant entendu qu’un plan de gestion de réserve naturelle s’articule autour de trois documents : l’état des lieux du territoire, le plan opérationnel et le tableau de bord assorti d’un catalogue d’indicateurs).

Sur ces 98 fiches action, 59 ont été présentées au Conseil scientifique des 14 et 15 juin derniers et 36 ont été validées. Afin de finaliser la rédaction de l’ensemble des fiches action et des grands enjeux du prochain plan de gestion, l’important travail collaboratif initié entre les agents TAAF, les experts et les membres du Conseil scientifique sera poursuivi dans les prochaines semaines.

Le futur plan opérationnel, ainsi que l’état des lieux du territoires, seront présentés et soumis à validation du prochain Conseil scientifique de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, qui se tiendra en septembre 2017.