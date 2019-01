Réunion du conseil consultatif des TAAF le 19 décembre 2018

Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) s’est déroulé le mercredi 19 décembre 2018 au Ministère des outre-mer en présence d’Evelyne DECORPS, nouvelle préfète, administratrice supérieure des TAAF, de Jean-Claude Bachelard, président du conseil consultatif des TAAF et de plusieurs membres du conseil et agents des TAAF.