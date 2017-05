Réunions du conseil consultatif des TAAF et du comité de gestion de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises le 20 avril 2017

Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises s’est déroulé au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), au Jardin des Plantes à Paris, le jeudi 20 avril au matin, autour de Cécile POZZO di BORGO, préfet, administrateur supérieur des TAAF, et de Jean-Pierre CHARPENTIER, président du Conseil consultatif des TAAF. Cette réunion fut suivie du comité de gestion de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises l’après-midi, animée par son directeur, Cédric Marteau.

Conseil consultatif des TAAF :

Jean-Pierre Charpentier a profité de ce conseil consultatif, la 100ème séance à laquelle il participait, pour annoncer son retrait de cette fonction. Il s’est alors vu remettre la médaille des TAAF par madame le préfet.

La mandature de ce conseil s’achèvera en juin prochain ; un renouvellement est donc attendu.

© Pierre Jullien

Les sujets à l’ordre du jour de cette réunion étaient nombreux compte tenu d’une actualité très riche : le changement d’armateur du Marion Dufresne II, le chantier du Polar Logistic Vessel (PLV) Astrolabe, les droits de pêche, etc.

Par ailleurs, le rapport d’activités 2016 des TAAF a pu être présenté et félicité par l’ensemble des membres présents. Ce document met en lumière les territoires des TAAF, les activités et des expériences professionnelles hors du commun.

Comité de gestion de la Réserve :

L’après-midi, s’est tenu le conseil de gestion de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises. Cette réunion a débuté par la présentation du bilan d’activités 2016 de la réserve suivie de la présentation des indicateurs quantitatifs de gestion 2016. Les échanges ont ensuite porté sur l’arrêté instituant une zone de protection autour de la réserve, objet de la consultation récente par voie électronique, ainsi que sur l’élaboration du second plan de gestion de la réserve naturelle.