Saisie de 200 Kg d’holothuries (concombres de mer) à bord d’un voilier sur le banc du Geyser dans la ZEE des Glorieuses

Après investigation à bord, l’équipe de contrôle a constaté que ce voilier, à bord duquel 11 pêcheurs malgaches étaient présents, avait dissimulé 200 kilos de concombres de mer (holothuries) pêchées illégalement ainsi que 150 kilos de sel pour leur conservation.

Ces produits et le matériel de pêche utilisé ont fait l’objet d’une saisie. A l’issue du contrôle, dont les autorités malgaches ont été dûment informées, le navire été sommé de rejoindre son port d’attache.

C’est la première fois qu’un navire de plaisance est identifié comme support de pêche des holothuries dans une zone économique française du sud-ouest de l’océan Indien. L’objectif est possiblement de rendre plus discrète cette activité illicite.



Ce type d’opérations, coordonnée par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion, s’inscrit dans le cadre général de l’action de l’État en mer et plus particulièrement dans celui du plan régional de contrôle des pêches mis en œuvre par le préfet de La Réunion pour le bassin Sud océan Indien. Elle confirme la volonté de la France de protéger les ressources halieutiques des eaux des îles françaises Eparses dont la gestion est confiée à l’administration des Terres australes et antarctiques françaises.