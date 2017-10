Sortie du CD "Inaudita Symphonia" de Julien Gauthier, artiste lauréat de l’Atelier des ailleurs 3

Le 7 décembre 2017, à la péniche L’eau et les rêves, le compositeur Julien Gauthier présentera son disque Inaudita Symphonia, un recueil de 20 créations et paysages sonores issus d’un des lieux les plus isolés de la planète, l’archipel des Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).