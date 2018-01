Sortie du livre "Community" d’Estelle Nollet

Extrait :

"Il y a des jobs auxquels on ne peut pas dire non."

Lorsque huit hommes et deux femmes s’installent sur la base scientifique de New Aberdeen, en plein océan austral, au milieu des otaries à fourrure, des albatros, des gorfous et des skuas, aucun d’entre eux ne s’attend à jouer les Robinson Crusoé du XXIè siècle. Mais dans cet écosystème coupé du monde, même les plus passionnés par l’observation des espèces rares dont l’îlot est le dernier repaire finiront par se concentrer sur leur propre survie. Qui résistera à l’aventure ? C’est tout l’enjeu de ce huis clos dramatique porté avec empathie par une écriture sans concession.

Reconnue dès son premier roman, On ne boit pas les rats kangourous, Estelle Nollet poursuit une œuvre tonique et singulière entre littérature de voyage et roman d’anticipation.

L’auteur

Née en Centrafrique, Estelle Nollet a vécu en Australie et en Nouvelle-Zélande, pratiqué la plongée sous-marine au Mexique, arpenté entre autre l’Afrique du Sud et Madagascar. En décembre 2015, elle a embarqué sur le Marion Dufresne pour passer 6 mois en résidence de création sur une base scientifique dans les Terres australes et antarctiques françaises, au milieu d’un écosystème unique au monde. Lauréate de la Bourse Thyde Monnier de la SGDL et du prix Emmanuel Roblès pour son premier roman On ne boit pas les rats-kangourous (2009), elle a publié Le bon, la brute, etc (2011) et Quand j’étais vivant (2015) qui ont figuré sur la liste de nombreux prix littéraires.

www.estellenollet.com