Sortie du livre "Voyage dans les terres australes à bord du Marion Dufresne"

Une aventure illustrée de photographies inédites, de portraits et paysages extraordinaires. (240 pages, 250 illustrations au format 21x27 cm).

Description :

Le temps d’une rotation d’un mois, Pierre-François Bonneau et Benoît Stichelbaut ont embarqué sur le navire emblématique des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ils sont allés à la rencontre des hommes et des femmes sur ces îles du bout du monde, qui veillent à protéger une faune et une flore rares et fragiles et qui apprennent à composer avec cette nature préservée et spectaculaire mais où la présence de l’homme est tout juste tolérée. Partir de La Réunion à bord du Marion Dufresne, affronter les caprices de l’océan Indien, les Quarantièmes rugissants et voir se dessiner les côtes des archipels de Crozet et Kerguelen.

