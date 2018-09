Succès pour les TAAF aux Journées européennes du Patrimoine

Les 15 et 16 septembre derniers, les Terres australes et antarctiques françaises ont participé aux Journées européennes du patrimoine en ouvrant au public la maison Orré, résidence du préfet administrateur supérieur des TAAF et l’entrepôt Kerveguen, siège de la collectivité.

A la maison Orré :

La maison Orré, résidence du préfet, administrateur des TAAF était ouverte au public le temps d’un week-end pour faire découvrir à travers des visites guidées, animées par des guides-conférenciers, l’histoire des jardins et de la bâtisse créole.

Les élèves en BTS Tourisme et le personnel TAAF de la résidence ont accueilli près de 550 visiteurs samedi et dimanche.

La visite était agrémentée d’une exposition de photographies noir et blanc argentiques, réalisées par Olivier Lardeux, prises et tirées sur les districts de Crozet et Amsterdam entre 2002 et 2004 ainsi que d’animations organisées par le Pôle valorisation du patrimoine de la ville de Saint-Pierre tels qu’un conte lu musical, le samedi et un groupe de Jazz, le dimanche.

A l’entrepôt Kerveguen :

Le siège de la collectivité des TAAF a ouvert ses portes au grand public, uniquement le dimanche 16 septembre mais cette journée a attiré plus de 500 visiteurs, qui ont pu découvrir les territoires, les activités ainsi que la candidature Unesco 2019 des « Terres et mers australes françaises » à travers différentes animations proposées en intérieur et en extérieur.

L’exposition photographique « Oiseaux de légende » était présentée dans la cour de l’entrepôt ainsi que sur la terrasse donnant sur la rive de la rivière d’Abord.

Le hall d’accueil, présenté l’exposition permanente sur les activités menées dans les territoires à travers des panneaux et des vidéos et à cette occasion accompagnés par des sons de la faune captés dans les îles australes.

Les visiteurs ont pu profiter de cette occasion pour acheter des timbres et envoyer du courrier à destination des différents territoires de la collectivité (des îles Eparses à la terre Adélie en passant par les îles Australes).

Le circuit de visite permettait de poursuivre la découverte, avec l’exposition « Escales au bout du monde » au sous-sol du bâtiment, qui proposé également dans la salle cinéma des films sur le patrimoine et sur la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises.

La journée a été rythmée par deux conférences proposées le matin et l’après-midi sur la candidature Unesco auxquelles de nombreux curieux ou passionnés des TAAF ont répondu présents.

En extérieur, les petits comme les grands ont profité du beau temps sur la terrasse pour participer à des ateliers de mail art (personnalisation d’enveloppes), de puzzles et de coloriages.

Enfin, pour garder un souvenir de cette journée passée dans les TAAF, les visiteurs ont été nombreux à se prêter au jeu de la photo souvenir « Je voyage dans les Australes ». Retrouvez l’album complet des photos prises sur la page Facebook des TAAF.

Avant de partir, nombreux sont ceux qui ont laissé un mot de soutien à la candidature Unesco des « Terres australes françaises » sur la fresque et nous tenons à les remercier…

Nous vous donnons rendez-vous en juillet 2019 pour le résultat final de cette candidature qui sera donnée par le Comité du patrimoine mondial.