Suivez les passagers des sciences et leur projet pédagogique "Les Terres australes françaises au quotidien" à destination des classes du primaire au lycée !

Vivez la science et la protection d’un territoire exceptionnel en direct, en suivant le voyage de 2 enseignants dans les Terres australes françaises. Et construisez un projet pédagogique avec vos élèves.

La collectivité des Terres australes et antarctiques françaises et sa réserve naturelle nationale soutiennent le projet pédagogique de Francine Brondex et Eric Bataillou intitulé "Les Terres australes françaises au quotidien" qui se déroule d’avril 2018 à juin 2019.

Eric Bataillou, professeur des écoles et Francine Brondex, agrégée de SVT et médiatrice scientifique, embarqueront à bord du Marion Dufresne II en décembre prochain afin de partager une rotation logistique du navire et les actions de terrain menées dans les Terres australes françaises.

Toutes les classes qui le souhaitent peuvent participer. Des supports pédagogiques donnant les clés des différents thèmes et dédiés aux différents niveaux sont proposés (en vous inscrivant, c’est libre et gratuit).

Le projet vise aussi à favoriser les échanges entre les scientifiques, les agents de la Réserve naturelle, les techniciens… et les classes. Un forum permettra de poser toutes les questions que les élèves se posent… sur la biodiversité, sa protection, la vie quotidienne, les recherches menées sur place… Eric et Francine iront les poser à tous ceux qui travaillent sur une rotation, et ramèneront les réponses en vidéo !

Dans le cadre du partenariat entre les TAAF et l’Académie de La Réunion, Christelle Malet, professeur relais du 2nd degré missionnée par le Rectorat (Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle), a présenté aux enseignants du 2nd degré participant à la formation académique « A la découverte des TAAF », le projet "Les Terres australes françaises au quotidien". A cette occasion, un Skype a été réalisé entre les enseignants embarquants "Les passagers des sciences" et les enseignants de La Réunion afin d’échanger sur le projet et envisager les différentes façons de se l’approprier pour le faire partager aux classes.

Les Terres australes françaises au quotidien, c’est un site dédié avec un blog pour suivre le voyage d’Eric et Francine et leurs rencontres jour après jour.

C’est aussi une page Facebook à suivre au fil de l’eau…