Symposium international scientifique sur le plateau de Kerguelen du 13 au 15 novembre 2017

Le second symposium sur le plateau de Kerguelen se tiendra du 13 au 15 novembre 2017 à Hobart en Australie au siège de la CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources). Cet évènement réunira l’ensemble de la communauté scientifique travaillant sur les milieux marins et les pêcheries de Kerguelen (France) et des îles Heard et McDonald (Australie). La réserve naturelle nationale des Terres australes françaises participera à ce colloque scientifique afin de présenter les travaux ayant conduit à son extension en 2016 ainsi que les actions qu’elle mène pour une gestion écosystémique des pêcheries et pour la réduction des impacts de la pêche sur l’environnement.

Organisé pour la 2e fois, ce colloque international a pour objectif de partager les connaissances scientifiques sur le plateau de Kerguelen, le plus vaste de l’océan Austral. Né d’une initiative franco-australienne et de la collaboration entre le Muséum national d’Histoire naturelle, l’Institut polaire français (IPEV) et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), le premier symposium sur le plateau de Kerguelen s’était tenu en 2010.

Classé en réserve naturelle nationale, le plateau de Kerguelen abrite de fortes concentrations d’oiseaux marins (albatros, manchots, pétrels, etc.) et de mammifères marins (éléphants de mer, dauphins, orques, baleines, etc.). Il constitue également une zone majeure de pêche à la légine. Pour cela, une meilleure connaissance des écosystèmes marins et de leurs fonctionnements est indispensable à une gestion durable des ressources halieutiques.

