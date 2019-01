Technicien Environnement

Chaque année, la Direction de l’Environnement des TAAF recrute des techniciens de terrain détachés sur les Terres australes françaises (Archipel Crozet, Iles Kerguelen, Iles Saint-Paul et Amsterdam) et sur les Iles Eparses (île Europa et île Tromelin) pour assurer des missions techniques dans le domaine du suivi, de la protection et de la restauration de la biodiversité. Ces postes sont en majorité des Volontariats de Service Civique (VSC).

Rattachés à la Direction de l’Environnement des TAAF, les techniciens de terrain sont notamment en charge sur les districts de :

La collecte de données et de la conduite d’études sur l’état de conservation des espèces et des milieux naturels ;

La mise en œuvre d’opérations de restauration écologique (gestion d’espèces exotiques envahissantes, renforcement de populations menacées, restauration d’habitats naturels, etc.) ;

La mise en valeur du patrimoine naturel (accompagnement des visiteurs, actions de communication, etc.) ;

La sensibilisation des personnels affectés sur les îles à la biodiversité, au statut d’espace naturel protégé et à la réglementation associée ;

L’appui aux autorités détachées sur sites sur les questions environnementales.

Terres australes françaises (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam)

Dans les Terres australes françaises, les techniciens Environnement sont chargés de la mise en œuvre opérationnelle du plan de gestion de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises.

La mise en place des agents sur le terrain s’effectue généralement en novembre, pour une durée d’environ 14 mois (hivernage), sans que cela constitue une règle intangible.

Plusieurs postes sont reconduits et ouverts chaque année en lien avec les thématiques suivantes :

Flore / Espèces exotiques végétales ;

Oiseaux et mammifères marins ;

Mammifères introduits.

Suivi environnemental des pêcheries (agent embarqué) ;

Milieux marins côtiers (plongeur).

Iles Eparses (Europa, Tromelin)

Polyvalents, les techniciens Environnement détachés sur les Iles Eparses mettent en œuvre des actions inscrites dans les documents directeurs propres à ces îles (plan de gestion du site Ramsar Europa, plan d’action environnement de l’île Tromelin), dans les plans dédiés aux espèces menacées (ex : PNA tortues marines de l’océan Indien) ou dans les projets ponctuels de conservation pilotés par les TAAF (ex : opérations d’éradications de mammifères exotiques envahissants).

Recrutés pour 12 mois (prolongation possible), ces agents alternent des périodes d’environ 2 mois sur le terrain et de 2 mois au siège TAAF.

Processus de recrutement

Les campagnes de recrutement sont en général réalisées en début d’année civile.

Les candidatures spontanées sont toutefois étudiées toute l’année.

Merci de vous référer aux fiches ci-dessous pour connaître les conditions de candidature.

Terres australes françaises (réserve naturelle nationale) :

Iles Eparses :

En complément des postes de Technicien Environnement, la Direction de l’Environnement des TAAF recrute ponctuellement des contractuels basés au siège des TAAF, à Saint-Pierre de La Réunion, pour exercer des fonctions d’encadrement technique, scientifique et administratif. Le cas échéant, les offres de poste sont accessibles dans la rubrique « Postes à pourvoir ».

Pour toute demande d’informations et pour l’envoi de vos dossiers de candidature (lettre de motivation et CV), merci d’écrire à l’adresse suivante : recrutement.environnement@taaf.re

Pour plus de renseignements sur le statut de Volontariat de Service Civique :