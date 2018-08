Un musée de valorisation du patrimoine historique et naturel à Crozet !

C’est avec le concours des équipes techniques pour les travaux d’une part et des équipes scientifiques pour les collections faune et flore d’autre part que ce projet a pu voir le jour.

L’exposition, située dans le bâtiment de la gérance postale, a été inaugurée en mai 2018 à l’occasion de la Fête de la Nature. Elle complète ainsi la présentation de toutes les photos de mission qui tapissent la salle de restaurant de la « VieCom » et les nombreux posters de la réserve naturelle.

Celle-ci est centrée sur la vie quotidienne présente et passée de l’île de la Possession et se compose de six sections :

• La base Alfred Faure - avec une série d’une vingtaine de photographies, des années 60 à aujourd’hui, qui montrent l’évolution de la base depuis la première implantation dans la Baie du Marin.

• L’exploration géographique du district - présentant de formidables relevés topographiques, savants calculs trigonométriques et prises de vue aériennes des différentes îles du district, prises dans les années 50 à 70 ; ainsi que de magnifiques archives sur la cabane scientifique de l’île de l’Est.

• La vie quotidienne du district - ayant pour thème (i) la souveraineté française, (ii) l’intendance de la base, (iii) l’administration du district et (iv) les services techniques.

• L’archéologie - avec les témoignages des premiers occupants du district : équipages de baleiniers et phoquiers et leurs vestiges exhumés du site archéologique de la Baie américaine pour l’essentiel.

• La science - avec le regroupement sous forme d’un "cabinet de curiosités" d’anciennes collections dispersées dans les différents bâtiments de la base.

• L’histoire géologique de l’île de la Possession - exposant des échantillons des roches volcaniques qui jalonnent l’île et rappelant leur origine.

Objets du patrimoine historique de Crozet

Une des vitrines sur la vie quotidienne à Crozet

La petite section consacrée à la géologie de l’île, avec des spécimens de roches volcaniques recueillis autour de la base. A l’occasion de la Fête de la nature, le district a mis au point une carte interactive permettant de se visiter virtuellement l’île de la Possession dans près de 100 sites d’intérêt géologique, photos et explications à l’appui. Les futurs visiteurs de passage sur base pourront ainsi découvrir l’intimité de l’archipel Crozet depuis la base lors de leur court séjour

La collectivité des TAAF, sensible à l’histoire de ses territoires, rend hommage chaque année aux hommes et aux femmes ayant servis dans les districts à travers des commémorations, des événements dédiés et des sorties philatéliques.

L’administration souhaite également sensibiliser les agents partants en mission ou tout simplement les personnes de passage sur les bases au patrimoine historique et culturel à travers une vidéo pédagogique.