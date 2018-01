Validation du second plan de gestion (2018-2027) de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises

La réunion du Comité consultatif de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, qui a succédé à la séance du Conseil consultatif des TAAF, s’est tenu le 19 décembre 2017 à l’hôtel de Montmorin, au Ministère des Outre-mer. Le Comité consultatif de la Réserve naturelle était exclusivement consacré à la présentation et à l’étude du projet complet du second plan de gestion de la Réserve naturelle.

Suite à l’évaluation en 2016 du premier plan de gestion de la réserve naturelle (2011-2015), un important travail tout au long de l’année 2017 a été conduit en vue de son renouvellement. Ce plan, visant à définir la stratégie de préservation environnementale dans les Terres australes françaises pour les dix prochaines années (2018-2027), présente un double enjeu : inscrire l’action de la Réserve naturelle dans la continuité de l’exercice du premier plan de gestion, et définir les objectifs de gestion à moyen et long termes liés à l’extension marine du périmètre de la Réserve naturelle en décembre 2016.

Ce travail a impliqué une importante mobilisation de l’ensemble des directions et services de la collectivité des TAAF, des experts scientifiques, des partenaires institutionnels, et des instances de gestion de la réserve naturelle. Cette démarche collective permet d’aboutir à la production d’un plan de gestion partagé qui doit fédérer l’ensemble des acteurs du territoire autour de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité des Terres australes françaises.

Lors de la séance du 19 décembre 2017, l’intégralité du volet B « plan opérationnel » du second plan de gestion a été validé à l’unanimité par les membres du Comité consultatif.