Vers un deuxième Plan national d’actions en faveur de l’albatros d’Amsterdam

Face aux multiples menaces qui pèsent sur la biodiversité, les plans nationaux d’actions (PNA) sont des outils stratégiques opérationnels qui visent à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d’espèces de faune et de flore sauvages menacées. Cet outil est mobilisé depuis 2011 pour l’albatros d’Amsterdam, espèce endémique de l’île éponyme, dont le statut de conservation est jugé « en danger critique d’extinction » par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). L’albatros d’Amsterdam est par ailleurs inscrit dans la liste des espèces de l’Accord pour la Conservation des Albatros et des Pétrels (ACAP), accord international signé par la France en 2011, pour lesquelles la France s’est engagée à mettre en œuvre toutes les actions permettant d’améliorer la conservation.

Bien qu’en progression, la population d’albatros d’Amsterdam reste à des niveaux très bas avec seulement 30 à 40 couples reproducteurs chaque année. Les menaces identifiées par le passé liées aux pêcheries restent présentes, alors que la dégradation de l’habitat de nidification par les bovins introduits a aujourd’hui disparu suite à leur élimination. La présence de pathogènes aviaires provoquant des mortalités importantes dans les colonies d’autres espèces d’oiseaux de l’île Amsterdam fait aussi craindre un fort impact possible sur la survie des poussins en cas de survenue d’une épizootie.

Le premier PNA pour l’albatros d’Amsterdam (2011-2015) s’est prolongé jusqu’en 2017. Cette dernière année a été consacrée à la réalisation du bilan technique et scientifique des actions du premier PNA (document validé par le Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) le 16 avril 2018) et à la rédaction d’un second PNA. Le maintien d’un statut de conservation défavorable et la persistance de menaces fortes justifient la poursuite d’importants efforts. Ce second PNA se déroulera sur 10 ans (2018-2027) et s’appuiera sur le calendrier et les actions du second plan de gestion de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises. Le 19 mars dernier se sont réunis les membres du Comité de pilotage du PNA pour l’albatros d’Amsterdam composé des principaux partenaires institutionnels et scientifiques. Les 17 actions ont été discutées collectivement et validées. Ce nouveau document doit désormais être présenté au CNPN en vue d’une publication en fin d’année 2018.

Consulter le bilan technique et scientifique du PNA albatros d’Amsterdam 2011-2015.