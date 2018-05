Vers une meilleure connaissance des milieux marins de Saint-Paul et Amsterdam

Des 3 districts austraux, Saint-Paul et Amsterdam est celui pour lequel nous disposons le moins de connaissances sur les milieux marins. Peu de programmes marins scientifiques ont concerné à ce jour spécifiquement le district. Ainsi, la dernière campagne d’exploration de la biodiversité de ce secteur remonte à 1986. Depuis, les avancées technologiques et conceptuelles permettent d’explorer différemment la biodiversité tout en intégrant une problématique de la gestion et de la conservation des espèces et des habitats. Les caractéristiques océanographiques et géomorphologiques couplées aux données biologiques disponibles laissent présager une biodiversité benthique (ensemble des organismes aquatiques vivant à proximité du fond) et pélagique (vivant dans la colonne d’eau) extrêmement riche et potentiellement vulnérable.

C’est pourquoi l’amélioration de la connaissance sur les milieux marins de Saint-Paul et Amsterdam apparait comme un objectif prioritaire du plan de gestion de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises. Cela passera par la mise en œuvre de campagnes océanographiques, côtières et hauturières pour réaliser des inventaires faunistiques et floristiques, et caractériser les communautés benthiques et pélagiques.

En attendant le développement d’un plan d’acquisition de connaissance, certaines données sont obtenues grâce à la pêche.

L’Austral est un navire de pêche familier des hivernants de l’île Amsterdam. Il pêche essentiellement de la langouste, mais réalise aussi quelques missions scientifiques grâce à 2 agents des TAAF embarqués à bord : un contrôleur des pêches et un agent de la Réserve Naturelle.

Lors de sa dernière marée, un dispositif de prise de vue sous-marine a été créé, avec la collaboration de l’équipe machine de l’Austral. Il permet de descendre à des fonds supérieurs à 50 m, et jusqu’à 120 m.

Une vingtaine de stations ont été ainsi visitées par ce dispositif, et pour la première fois, nous avons pu découvrir les fonds marins des îles Saint-Paul et Amsterdam à de telles profondeurs.

Images à l’appui (© Marc LEMENAGER) :

Image obtenue entre les lieux-dits « Pointe Schmith » et « Roche Nord », par 61 m de fond

Image d’habitat benthique à « Roche Nord », par 61 m de fond

Image obtenue au lieu-dit « Pissotières » sur la côte ouest d’Amsterdam, par 72 m de fond

Première observation de cabots de fond (Polyprion oxygeneios) dans leur milieu naturel

Image obtenue à Ribault, sur la côte nord-est d’Amsterdam, par 102 m de fond

Image obtenue à Ribault, sur la côte nord-est d’Amsterdam, par 102 m de fond

Cabot de fond (P.oygeneios) à « Marques Jaunes », sur la côte nord d’Amsterdam, par 54 m de fond