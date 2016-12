Visite du secrétaire général de la Mer au siège des TAAF

Ancien préfet de La Réunion et de Mayotte, il rencontre lors de ce déplacement les services de l’État impliqués dans la gestion et le développement de l’espace maritime français dans l’océan indien, en prévision de la 24ème Conférence Maritime Régionale, qui se tiendra sous la présidence du préfet délégué au gouvernement pour l’action de l’État en Mer le jeudi 17 novembre prochain.

Le préfet, administrateur supérieur des TAAF, a présenté à la délégation les enjeux particuliers de l’espace maritime des TAAF, le plus étendu de la zone et couvrant 2,3 millions de km². Ceux-ci prennent une acuité particulière en matière de surveillance maritime et de protection des milieux marins, avec l’extension marine de la réserve naturelle nationale des terres australes et la multiplication des infractions de pêche illégale dans les îles Éparses. La délégation a pu apprécier la force de la vocation de la collectivité des TAAF, notamment au regard des spécificités de sa mission historique : assurer le maintien de la présence administrative, scientifique et militaire dans ses cinq districts.

Fondé en 1995, le secrétariat général de la mer est un service du premier ministre en charge de la coordination interministérielle des acteurs publics de l’espace maritime, notamment en matière d’allocation des moyens nautiques de l’État. Il joue un rôle précieux d’impulsion pour la politique maritime de la France. Les comités interministériels de la Mer, dont le dernier s’est tenu le vendredi 4 novembre, permettent d’élaborer ses grandes orientations.